No evento que decorre em Paris, no Théâtre du Châtelet, Diogo Costa, também 'dono' da baliza da seleção portuguesa, ficou pela oitava posição no Troféu Yashin, para melhor guarda-redes, com o argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, a repetir a conquista.

Já no Troféu Kopa, que premeia o melhor futebolista jovem da época dentro da categoria de sub-21, João Neves, que fez a temporada no Benfica e agora representa o Paris Saint-Germain, acabou no sexto posto, atrás do espanhol Lamine Yamal, que, aos 17 anos, se tornou no mais jovem vencedor do galardão, isto meses após a conquista do Euro2024 com 'La roja'.

Filipa Patão, técnica campeã nacional pelo Benfica, estava na corrida para melhor treinador de uma equipa feminina, mas o prémio foi para a britânica Emma Hayes, selecionadora do Estados Unidos que venceu o título olímpico, já depois de ter levado o Chelsea ao triunfo no campeonato inglês.

Antes da cerimónia, o internacional português Rúben Dias, do Manchester City, foi anunciado como o 23.º classificado da Bola de Ouro, naquela que foi a melhor posição lusa, à frente de Vitinha, do Paris Saint-Germain, que foi 27.º.

