Desde os oito anos em Alvalade, agora com 29 de 'leão ao peito', Abreu disse aos órgãos de comunicação do Sporting estar muito feliz por uma a decisão "que foi nada difícil".

"O Sporting já é a minha segunda casa e sempre me tratou muito bem ao longo de todos estes anos. Estou muito feliz por renovar e por poder continuar a representar o clube", afirmou.

Para 2023, o "objetivo passa claramente pela qualificação para os Jogos Olímpicos de 2024".

"A fase de apuramento para a ginástica de trampolins começa em junho, por isso agora estou a preparar-me para estar no topo da minha forma nessa altura. Se conseguirmos o acesso, queremos obter o melhor resultado de sempre nos Jogos Olímpicos", disse ainda.

"Quando entrei no Sporting, com oito anos, senti logo que a cultura e o ambiente na ginástica eram muito familiares, acolhedores e de amizade. Claro que a competição é sempre importante, mas o clube sempre teve uma cultura de tratar bem as pessoas e de sermos todos amigos. Isso motivou-me a vir treinar todos os dias durante horas a fio. Se não fosse isso, não atingia os resultados que atingi e não ia treinar todos os dias feliz com os meus melhores amigos", sublinhou.

Diogo Abreu elogiou ainda a recente inauguração da Academia de Ginástica Sporting, novo espaço de trabalho em Sacavém.

"Demonstra mais que o Sporting está atento às necessidades das várias disciplinas que oferece. A mudança é sempre um pouco difícil, até porque treinava no Estádio José Alvalade há muitos anos, mas agora temos melhores condições. Além disso, estamos também num ambiente mais competitivo com a junção da ginástica acrobática e do teamgym, o que ajuda todos a serem melhores. Foi uma boa aposta", explicou.

