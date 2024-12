Ding Liren e Dommaraju voltaram a empatar no Mundial de xadrez

O chinês Ding Liren, detentor do título, e o indiano Gukesh Dommaraju, candidato, voltaram hoje a empatar no Campeonato do Mundo de xadrez, a decorrer em Singapura, prolongando a igualdade a quatro dias de terminar a final.