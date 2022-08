Kostiantyn Vivcharenko, aos 97 minutos, e Viktor Tsygankov, aos 112, selaram o apuramento dos ucranianos, numa terceira pré-eliminatória que tinha ficado empatada aos 27, quando Rasmus Hoslund anulou o 1-0 conseguido pelo Dinamo em Lodz, na Polónia.

Segundo o sorteio, realizado há uma semana, os 'encarnados', que hoje ganharam na Dinamarca por 3-1, após o 4-1 na Luz, vão receber os ucranianos no jogo decisivo, em 23 de agosto, de acordo com o sítio oficial do Benfica, depois de uma primeira mão que não será na Ucrânia, em 17 de agosto.

Os 'encarnados' vão encontrar pela quarta vez o Dinamo Kiev, mas pela primeira num duelo a eliminar, depois de três 'duelos' na fase de grupos da 'Champions', à qual as duas equipas procuram chegar em 2022/23, sendo que só uma o conseguirá.

A formação lisboeta começou da pior forma os confrontos com o Dinamo Kiev, ao perder na Ucrânia por 1-0, em encontro da ronda inaugural da primeira fase de grupos da história da principal competição europeia de clubes, na época 1991/92.

Depois de ultrapassar o Hamrun, de Malta, e os ingleses do Arsenal, de forma sensacional, com um 3-1 em Londres, após prolongamento, o Benfica caiu na capital ucraniana, num encontro marcado por uma 'arrepiante' lesão de Rui Águas.

Esse jogo, disputado em 27 de novembro de 1991, e decidido por Oleg Salenko, aos 30 minutos, foi, porém, o único que os 'encarnados' perderam com o Dinamo Kiev -- também não sofreram mais qualquer golo.

O conjunto então comandado pelo sueco Sven-Goran Eriksson 'vingou-se' ainda em 1991/92, no jogo da quinta ronda, na Luz, ao golear por 5-0, com 'bis' de César Brito e Yuran, que tinha sido contratado aos ucranianos, e um tento de Isaías.

As duas equipas só se voltaram a encontrar em 2016/17, com o Benfica a impor-se duas vezes na fase de grupos da Liga dos Campeões, por 2-0 em Kiev, com tentos argentinos de Salvio e Cervi, e por 1-0 na Luz, com novo penálti de Salvio.

Os mais recentes duelos aconteceram na época passada, novamente na fase de grupos da 'Champions': os 'encarnados', comandados por Jorge Jesus, empataram a zero em Kiev e venceram em casa por 2-0, com golos do ucraniano Yaremchuk e de Gilberto.

No total, e sem confrontos a eliminar, o Benfica lidera, assim, claramente o 'frente a frente', com quatro vitórias, um empate e um desaire, com 10 golos marcados e apenas um sofrido.

