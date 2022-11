"Portugal, Portugal", gritam jovens nas motas, acenando as bandeiras portuguesas, enquanto serpenteiam por entre o trânsito de Díli.

Pelas redes sociais circulam dezenas de vídeos de todo o tipo, desde 'rezas' com a bandeira de Portugal, a imagens de dinheiro apostado na vitória portuguesa -- ou nas de outras equipas -- ou de muitos timorenses, em vários pontos do país, com a bandeira portuguesa.

Os apoios às seleções dividem-se -- hoje, por exemplo, alguém se queixava das dificuldades de encontrar em Díli uma bandeira do Gana -, mas, claramente, é o apoio a Portugal que predomina.

Muitos timorenses apresentam-se com camisolas da seleção e nas redes sociais foram recuperadas fotos da visita de Cristiano Ronaldo a Timor-Leste, em junho de 2005.

Figura quase mítica em Timor-Leste, Cristiano Ronaldo protagoniza outra das 'guerras' dos apoiantes em Díli, com muitos, antes de ver como jogará na estreia de Portugal, a 'gozar' com os colegas ou amigos que apoiam a outra estrela, Messi, derrotado no seu primeiro jogo.

As paixões pelo futebol internacional em Timor-Leste são intensas e há quem faça apostas 'milionárias', chegando a pôr em jogo casas, terrenos ou carros.

No mundial algumas dessas paixões são ainda mais intensas e, por isso, a capital timorense é hoje um mar multinacional de bandeiras, predominando com grande destaque as de Portugal e do Brasil, mas sendo ainda visíveis as de países como Espanha, França ou Alemanha.

Quando Portugal venceu o Europeu2016 de futebol, Díli viveu momentos sem precedentes, com milhares a saírem às ruas em festa, entre eles o próprio líder histórico do país, Xanana Gusmão, que liderou uma vasta caravana pelas ruas.

Hoje, essas como outras imagens da altura também regressaram às redes sociais, onde se multiplicam ofertas de espaços onde a partir das 01:00 da madrugada de sexta-feira (hora local), se pode ver o jogo em direto.

Além do resultado, a dúvida principal hoje é saber se a tempestade que deu alguns sinais de si ao final da tarde vai ou não chegar a Díli e, mais importante que isso, se vai ou não provocar cortes de luz.

