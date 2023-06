Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, o organismo diz que a Unidade de Saúde e Performance (USP) federativa "entendeu não dar como disponível" o capitão dos vice-campeões continentais em título, após ter monitorizado a sua condição médica.

"Desde que regressou de Inglaterra, o médio tem estado a ser acompanhado pela USP, tendo cumprido o plano de recuperação estipulado. Contudo, a situação não está a ter a evolução expectável para que possa vir a participar na competição", reconheceu a FPF.

Fábio Vieira, de 23 anos, somou dois golos e seis assistências nos 33 duelos efetuados durante a época de estreia pelo vice-campeão inglês Arsenal e preparava-se para a sua segunda presença num Europeu de sub-21, dois anos depois de ter sido eleito o melhor jogador da competição, cuja final Portugal perdeu face à Alemanha (0-1), na Eslovénia.

Segundo melhor marcador luso na fase de qualificação, com sete golos, menos cinco do que o avançado Gonçalo Ramos - esteve recentemente convocado para a seleção 'AA', antes de ter sido dispensado, também por razões físicas -, o médio dá agora lugar nos 'eleitos' do técnico Rui Jorge ao extremo canhoto Diego Moreira, que atuou no Benfica B em 2022/23.

O dianteiro, de 18 anos, estava integrado na preparação dos sub-19 para o Europeu da categoria, que decorre em julho, em Malta, mas foi convocado pela primeira vez para os sub-21 e junta-se ao grupo na tarde de segunda-feira, a dois dias do arranque da prova.

Portugal inicia a nona presença em fases finais face à estreante Geórgia, na quarta-feira, às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, na primeira jornada do Grupo A, no qual os Países Baixos e a Bélgica se defrontam em simultâneo.

Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das 'quinas' precisa de ficar num dos dois primeiros postos da 'poule' para aceder à fase seguinte do Europeu, que integra 16 participantes pela segunda edição seguida e é coorganizada por Roménia e Geórgia, país que vai receber a final, aprazada para 08 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), Francisco Meixedo (FC Porto B) e Samuel Soares (Benfica).

- Defesas: Alexandre Penetra (Famalicão), André Amaro (Vitória de Guimarães), Bernardo Vital (Estoril Praia), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Marselha, Fra) e Tomás Araújo (Gil Vicente).

- Médios: Afonso Sousa (Lech Poznan, Pol), André Almeida (Valência, Esp), Diego Moreira (Benfica B), João Neves (Benfica), José Carlos (Vitória de Guimarães), Paulo Bernardo (Paços de Ferreira), Samuel Costa (Almería, Esp), Tiago Dantas (PAOK, Gre) e Vasco Sousa (FC Porto B).

- Avançados: Fábio Silva (PSV Eindhoven, Ned), Francisco Conceição (Ajax, Ned), Henrique Araújo (Watford, Ing), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e Vitinha (Marselha, Fra).

