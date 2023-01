"O Betis e o Sporting de Braga puseram fim à cedência do jogador Diego Lainez ao emblema português. Após esta desvinculação, o Betis e o Tigres chegaram a acordo para o empréstimo", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pelo clube de Sevilha.

Lainez, de 22 anos, deixa os minhotos após meia época em Portugal, seguindo para o México até 31 de dezembro deste ano e voltando ao país em que se notabilizou, ao serviço do América, somando desde então 21 internacionalizações pela seleção principal dos 'aztecas' (três golos).

Após não se impor no Betis, a que chegou em 2018, o extremo seguiu emprestado para os minhotos no verão passado, cumprindo 12 jogos em todas as competições e apontando dois golos, um na I Liga e outro na Taça de Portugal.

O extremo deixa os minhotos no mesmo dia em que o Braga anunciou a contratação do internacional português Pizzi, até 2024, e após outro extremo e internacional luso, Bruma, ter sido confirmado como reforço dos 'arsenalistas' no domingo.

