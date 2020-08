"Vamos dar as nossas vidas para conquistar o título. Espero que este ano seja a nossa vez e possamos dar essa alegria aos adeptos, porque, mais do que nós, eles merecem. Ficaria muito feliz em ganhar por eles, pois há muito tempo é um sonho que têm. Nós também temos, mas eles merecem mais do que nós", sintetizou o internacional espanhol de origem brasileira.

O atleta, que saiu lesionado aos nove minutos na final que os 'colchoneros' perderam, no prolongamento, por 4-1 frente ao Real Madrid - que aos 90+3 perdia por 1-0 --, defende que o seu clube tem "os melhores adeptos do mundo" e que, com eles nas bancadas, seria "muito mais fácil" atingir o objetivo.

Com a competição já em regime concentrado em Lisboa, a partir dos quartos de final, o avançado recorda que não vai ser fácil a luta com os alemães do Leipzig na corrida às 'meias', em 13 de agosto no Estádio de Alvalade, que recebe a prova a 'meias' com a Luz.

"Não podemos tirar a ilusão aos adeptos por tudo o que têm sentido há muito tempo, pela final que tivemos, na qual não lhes pudemos dar o título. As pessoas estão empolgadas, mas também precisam de saber que temos um adversário muito difícil. E se passarmos, vamos defrontar outra equipa muito difícil (Paris Saint Germain ou Atalanta). Depois, se chegarmos à final, vai tocar-nos outra formação muito, muito difícil", serenou.

O Leipzig e o Atlético de Madrid concluíram os campeonatos de Alemanha e Espanha no terceiro lugar, o primeiro ganho pelo Bayern Munique e o segundo pelo Real Madrid.

Liderados pelo argentino Diego Simeone, os 'colchoneros', que perderam nova final dois anos depois, em 2016, novamente para o Real Madrid, desta vez na 'lotaria' das grandes penalidades, afastaram nos 'oitavos' o campeão da Europa em título, o Liverpool, com triunfo 1-0 em Espanha e por 3-2 em Inglaterra, após prolongamento.

"Sabemos que estamos numa dinâmica muito boa, mas é preciso saber que a 'Champions League' é outro campeonato, é outro mundo. Estamos motivados, a vontade que temos ninguém nos tirará. Oxalá tenhamos a sorte que temos tido após a retoma (das competições após a paragem pela covid-19)", concluiu.

O Atlético de Madrid, no qual alinha o português João Félix, e o Leipzig, um dos 'carrascos' do Benfica na fase de grupos, defrontam-se dentro de uma semana, em 13 de junho, em Alvalade, pelas 20:00, no segundo jogo dos 'quartos' da 'Champions'.

