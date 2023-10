Alonso estava afastado dos bancos desde dezembro do ano passado, quando saiu do comando da seleção do Uruguai, que se ficou pela fase de grupos do Mundial2022, competição em que os 'charrúas' se cruzaram com Portugal. No currículo conta ainda com passagens por Peñarol, Pachuca, Monterrey, Inter Miami, entre outros.

O antigo avançado, de 48 anos, substitui no cargo José Luis Mendilibar, técnico que conduziu os sevilhanos à conquista da Liga Europa na época passada, mas que foi demitido no domingo, após o empate frente ao Rayo Vallecano (2-2), para a Liga espanhola.

O Sevilha é 14.º classificado do campeonato, com apenas duas vitórias em oito partidas, sendo que na Liga dos Campeões soma dois empates no mesmo número de encontros, perante Lens e PSV.

A estreia oficial de Diego Alonso à frente dos andaluzes está agendada para 21 de outubro, na receção ao Real Madrid, na La Liga.

