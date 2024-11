A avançada, que marcou presença nas duas fases finais do Campeonato da Europa nas quais Portugal participou, manifestou a ambição de "voltar a estar no Euro", e para tal pretende derrotar, pela primeira vez em jogos oficiais, a congénere checa, que já defrontou por quatro ocasiões, a úlitma das quais em 2012.

"Não adianta estar a esconder, acho que a nossa evolução está à vista de todos desde essa altura. Somos uma seleção muito mais evoluída, com mais competência e os resultados estão à vista. Acho que vai ser um jogo completamente diferente do que foi nessa altura", declarou, em conferência de imprensa que se realizou pouco antes do treino vespertino na Cidade do Futebol, que marcou o arranque da concentração da equipa nacional para o duplo compromisso perante as checas.

Portugal defrontará a duas mãos, na última etapa de acesso ao Europeu, a República Checa. Diana Silva, de 29 anos, acredita, por isso, num jogo "muito competitivo" no Estádio do Dragão, já esta sexta-feira.

"Acho que o objetivo em si já vai tornar o jogo interessante -- é o tudo ou nada para as duas. Para nós, é a terceira presença no Europeu. Para elas é a primeira e com certeza que também têm muita motivação e isso vai ser preponderante para o jogo", anteviu a atacante do Sporting.

Portugal estabeleceu, no play-off anterior frente ao Azerbaijão, um recorde de jogos seguidos sem perder -- dez no total - superando o registo conseguido entre 2010 e 2011 -- e Diana Silva espera continuar a aumentá-lo, de preferência mantendo a eficácia finalizadora que tem revelado e que a levou a ser a melhor marcadora de Portugal na anterior fase de grupos de apuramento, com três golos marcados.

"Não sei se é um bom timing. Digamos que é, realmente, uma altura em que estou a conseguir concretizar, mas já me sinto confiante há algum tempo. Sinto-me bem, a trabalhar bem e quando jogo mais vezes na frente, a avançada, é normal que tenha mais oportunidades para fazer golo, é isso que tem acontecido", assumiu, humilde, a atacante internacional por 108 ocasiões.

A comitiva nacional ainda não se encontra completa, sendo que Ana Seiça e Ana Dias estão autorizadas a apresentar-se mais tarde em função de se encontrarem em competição pelo seu clube, as mexicanas do Tigres.

Portugal defronta a República Checa na sexta-feira, pelas 19:45 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, e na terça-feira seguinte (03 de dezembro), cumpre a segunda mão em solo checo, em Teplice.

A equipa nacional garantiu o apuramento para o segundo play-off de qualificação, depois de afastar o Azerbaijão, com vitórias por 4-1, fora, e por 4-0, em Vizela.

O Europeu feminino de 2025 disputa-se na Suíça, de 02 a 27 de julho do próximo ano, com a equipa das 'quinas' a procurar o terceiro apuramento consecutivo.

