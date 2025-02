"Estar nesta competição é só para equipas de elite, portanto vai ser super exigente, assim como foi o jogo contra a Inglaterra e será com a Espanha", disse a jogadora, citada pelos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção portuguesa empatou (1-1) na sexta-feira com a congénere de Inglaterra, em jogo da primeira ronda do Grupo A3 da Liga das Nações feminina, disputado no Estádio Municipal de Portimão, tendo o grupo permanecido no Algarve em estágio.

"Ainda não tivemos oportunidade para analisar a Bélgica, analisámos os nossos erros e os pontos positivos do último jogo. Mas será uma seleção igualmente difícil, que nos vai trazer outras dificuldades. Vamos ter de estar super fortes contra elas", reforçou Diana Silva.

A jogadora do Sporting salientou que o empate contra a campeã europeia Inglaterra trouxe "uma sensação de confiança acrescida", que o grupo espera "levar para este jogo", porque "cada ponto conta" para assegurar a permanência na principal divisão da Liga das Nações.

"É preciso continuarmos a ser exigentes connosco próprios e melhorar certas questões de confiança dentro do jogo", acrescentou.

A avançada, de 29 anos, já soma mais de 100 internacionalizações e afirmou ter "muito orgulho" pelo seu percurso na seleção feminina.

"Fico imensamente feliz em ver o ponto em que estávamos e o ponto em que estamos agora. O crescimento tem sido incrível em tão pouco tempo e espero que continuemos a crescer e a estar nestes palcos", concluiu.

Depois de Kika Nazareth ter sido dispensada por lesão, no domingo, também hoje a avançada Ana Capeta foi considerada "não apta" pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, e, por isso, dispensada dos trabalhos da seleção, informou a federação.

O grupo liderado pelo selecionador Francisco Neto ficou reduzido a 24 jogadoras.

Na segunda jornada, a equipa portuguesa desloca-se à Bélgica, com encontro marcado para quarta-feira, às 19.15 (horas de Lisboa), no Estádio Den Dreef, em Leuven.

O grupo inclui ainda a campeã mundial Espanha, que na estreia venceu em casa as belgas (3-2), com reviravolta no marcador depois de estar a perder por dois golos.

