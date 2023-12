Com recurso a mandado de detenção fora de flagrante delito, a Divisão de Investigação Criminal deteve o suspeito da agressão no intervalo do jogo da Taça da Liga, no Estádio da Luz, com recurso a arma branca, e da qual resultou "um ferido com uma perfuração do abdómen".

"Com esta ação desenvolvida pela investigação criminal da PSP foi possível reforçar a sua posição no combate à criminalidade no contexto de espetáculos desportivos, que tanto mediatismo acarretam e conflituam com o sentimento de segurança nestes espetáculos", congratula-se a PSP.

A vítima da agressão, que assistia ao jogo da terceira jornada do Grupo B da Taça da Liga, que os 'encarnados' venceram por 4-1, estava com quatro familiares seus, e foi transportada para o Hospital de Santa Maria para ser sujeito a cirurgia.

"Motivos fúteis" relacionados com os assentos na bancada originaram uma altercação, vindo o suspeito a recorrer a uma arma branca para perpetrar a agressão, colocando-se de seguida "em fuga e não foi mais visto".

No próprio dia, a PSP recolheu a suposta arma do crime "num local próximo ao estádio" e na manhã seguinte identificou o agressor, desenvolvendo diligências no sentido de o localizar, acabando por o deter hoje "mesmo junto à sua residência".

"O agressor foi assim detido e recolheu às celas detenção do COMETLIS, por forma a ser presente no próximo dia útil a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Lisboa, para eventual aplicação de medida de coação", conclui o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Na quinta-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo disciplinar ao Benfica, depois a este caso, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

RBA // AJO

Lusa/Fim