"Sabemos que vai ser um jogo difícil, porque, além de ter uma boa equipa e de estar bem orientada, o Vitória, a jogar em casa, tem o apoio do seu público, que, quase sempre, empurra a equipa. Por isso, sabemos que temos de ser emocionalmente muito estáveis", frisou Vítor Campelos na conferência de imprensa de antevisão à partida.

Ainda que o clube transmontano não vença há sete jornadas consecutivas, o treinador afirmou estar "confiante" para "começar bem a segunda volta [e] ficar com os três pontos".

"Mais uma vez digo, jogo difícil, respeitar muito o nosso adversário, mas também sabemos das nossas qualidades [e] das nossas capacidades. Estamos confiantes e queremos muito começar esta segunda volta com o pé direito e [isso] passa por uma vitória", reiterou.

Pese embora o treinador e a maior parte da equipa técnica tenham raízes em Guimarães, o que faz deste encontro "um jogo especial para todos", Vítor Campelos assume que o foco "é ganhar", até porque, com uma vitória, o clube transmontano ultrapassa o conjunto da 'cidade berço' na tabela classificativa.

"Temos de nos preocupar com aquilo que temos de fazer e devemos fazer. Temos de entrar confiantes, personalizados, muito concentrados, à imagem daquilo que fizemos na segunda parte do último jogo [frente ao Boavista], porque só assim é que conseguimos ser bastante competitivos e conquistar pontos", vincou.

Ainda que o Vitória de Guimarães esteja há quatro jornadas sem vencer, "um facto", Vítor Campelos desvalorizou o momento da equipa orientada por Moreno, colocando ênfase "nos objetivos das equipas".

"Há períodos, durante a época, em que surgem lesões ou, por algum motivo, em termos de momentos de forma de alguns jogadores, pode haver alguns resultados que não sejam tão positivos, mas temos de nos focar naquilo que é realmente importante", o que, no caso do clube flaviense, passa por conseguir, "o mais rápido possível", os pontos que "garantam a consolidação" na I Liga.

O Desportivo de Chaves, oitavo classificado, com 22 pontos, visita o Vitória de Guimarães, em sétimo, com 24, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em encontro da 18.ª jornada da I Liga de futebol, arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

