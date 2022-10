"Como é óbvio, queríamos dar continuidade à presença na Taça de Portugal, até porque o [Desportivo de] Chaves tem história [nessa competição], onde já chegou à final. Ficámos tristes pelo resultado, mas estamos focados no campeonato, até porque vimos de uma excelente vitória no reduto do [Sporting de] Braga", frisou Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Gil Vicente, no domingo, às 18:00, para a 10.ª jornada do principal escalão do futebol português.

Vítor Campelos, que não pode contar com Bruno Langa, Sidy Sarr, Hélder Morim e Obiora, baixas certas, garante, porém, que a equipa está motivada e preparada para fazer um bom jogo, vincando que o "principal objetivo" do conjunto flaviense "é o campeonato", onde tem feito "bons jogos".

"Entramos em todos os jogos para ganhar. Acho que já praticámos futebol que nos levasse a ter uma vitória em casa. Por alguma infelicidade, e por algum fator que nos é alheio, ainda não conseguimos vencer, mas se há algo em que até somos bastante fortes é nos jogos em casa desde que estou cá em Chaves. Só por duas vezes não conseguimos pontuar", vincou.

Depois de quebrar um ciclo de quatro jornadas sem vencer no campeonato, com um triunfo na casa do Sporting de Braga, por 1-0, o Desportivo de Chaves ocupa o 11.º lugar da I Liga, com 12 pontos, mais três do que o Gil Vicente, que visita o clube transmontano na 14.ª posição, em igualdade com o Rio Ave.

Apesar de somar três jornadas sem vencer no campeonato, a formação de Barcelos desloca-se a Chaves após uma vitória frente ao Serpa, que milita no Campeonato de Portugal, por 3-0, para as contas da Taça de Portugal.

Por sua vez, ainda que mais bem posicionados na I Liga face ao adversário, os flavienses irão disputar o quinto jogo em casa da época após uma derrota frente ao Valadares Gaia (3-2), da Liga 3, que lhes valeu a eliminação da Taça de Portugal.

Contudo, o treinador vimaranense acredita que "estão reunidas as condições para que seja um bom jogo, porque há qualidade em ambas as equipas". Para tal, espera que os seus jogadores façam "o possível e o impossível" para "ficar com os três pontos".

"Como é óbvio, queremos muito ganhar em casa, até porque também estamos perante os nossos adeptos e eles têm sido muito importantes durante esta época. Sabemos que vamos defrontar uma equipa boa, com um plantel de bons jogadores e que é bem orientada. Teremos de ser muito fortes, muito concentrados em todos os momentos e durante o jogo todo", vincou Vítor Campelos.

O Desportivo de Chaves recebe o Gil Vicente, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 10.ª jornada da I Liga de futebol, arbitrado por Manuel Mota (Associação de Futebol de Braga).

