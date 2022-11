Com esta igualdade, os açorianos, que vinham de um triunfo sobre o Vizela (1-0) e um empate com o FC Porto (1-1), subiram ao 15.º lugar, com 10 pontos, e relegaram o Gil Vicente, que tem nove, para a 16.ª posição, que dá acesso ao 'play-off' de manutenção.

Já o Desportivo de Chaves, que na ronda anterior tinha sido goleado pelo líder Benfica (5-0) no Estádio da Luz, somou o quinto jogo seguido sem perder no seu reduto, ocupando a 11.ª posição, com 16 pontos.

