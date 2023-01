"A Federação Francesa de Futebol e Noël Le Graët, seu presidente, têm o prazer de anunciar a prorrogação do contrato de Didier Deschamps como líder da seleção da França até junho de 2026", refere o documento.

Deschamps, que assumiu os destinos da seleção gaulesa em julho de 2012, estava em final de contrato após o Mundial2022, disputado no Qatar, onde conduziu os 'bleus' até à final, tendo sido batidos pela Argentina no desempate por grandes penalidades.

"Deschamps tem um recorde excecional como selecionador, somando 89 vitorias, 28 empates e 22 derrotas em 139 jogos disputados, com 279 golos marcados e 119 sofridos", acrescenta.

Antes, o técnico levou a seleção francesa à conquista do Campeonato do Mundo de 2018, vencendo na final a Croácia (4-2), e ao triunfo na Liga das Nações em 2021, batendo a Espanha (2-1).

"Agradeço ao presidente o seu apoio permanente e a sua confiança continuada. É algo que é essencial para o funcionamento da seleção francesa", disse o selecionador, de 54 anos, que enquanto jogador também se sagrou campeão do Mundo em 1998.

Didier Deschamps liderou ainda os gauleses em outra final, no Campeonato da Europa de 2016, que foi disputado na França, mas perdeu com Portugal, que conseguiu conquistar o troféu com um golo de Éder apontado no prolongamento.

