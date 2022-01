Segundo comunicados emitidos por ambos os clubes de Lisboa, o jogo, previsto para o complexo desportivo do Estádio da Luz, vai ser marcado para nova data, assim que seja possível.

"A decisão foi tomada após o organismo [Comissão Médica da FIBA] ser informado da existência de vários casos de covid-19 no basquetebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O clube informa também que foi decretado isolamento ao grupo de trabalho pelas autoridades de saúde", lê-se no texto das 'águias'.

O comunicado do Sporting, campeão nacional em título, adianta que houve "vários testes covid-19 positivos no plantel" do Benfica, entre "jogadores" e "membros do staff".

