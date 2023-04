A eleição de Delmino Pereira aconteceu na terça-feira à noite, durante a Assembleia Geral Constituinte do novo organismo internacional e intercontinental de ciclismo, que agrupa as federações europeias de Portugal, Espanha e Andorra, assim como as federações de ciclismo ibero-americanas, africanas e asiáticas de língua oficial portuguesa ou castelhana.

A reunião que fundou a UIC, que será presidida pelo cubano José Manuel Peláez, aconteceu no Panamá, onde decorrem os Campeonatos Pan-Americanos de Ciclismo, e contou com a participação de 28 países, incluindo Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

O português e o castelhano são as línguas oficiais do novo organismo, cuja sede oficial é em Madrid e cujos objetivos primordiais passam por "ajudar a promover, difundir e desenvolver o ciclismo nos países seus filiados", "favorecer o encontro, o diálogo e a partilha de informação e conhecimento entre as federações de expressão espanhola e portuguesa" e "fomentar a criação dos projetos de assistência, intercâmbio, apoio e aliança que sejam necessários entre as federações".

Além de vice-presidente da recém-constituída UIC, Delmino Pereira é também vice-presidente da União Europeia de Ciclismo (UEC), presidente da Comissão de Ciclismo de Estrada da UEC e membro da Comissão de Ciclismo de Estrada da União Ciclista Internacional (UCI).

