Numa nota publicada no seu sítio oficial na Internet, os 'dragões' detalharam as queixas físicas manifestadas pelos dois defesas durante o êxito na visita ao Vitória de Guimarães (2-1), no sábado, da 11.ª jornada da I Liga, num duelo em que ambos foram substituídos.

O lateral esquerdo nigeriano Zaidu deu lugar a Galeno, que regressava de lesão, aos 55 minutos, enquanto o central e capitão Pepe foi rendido por Fábio Cardoso, aos 66, tendo sido dispensado no domingo da convocatória da seleção portuguesa para os derradeiros encontros do Grupo J de qualificação para o Euro2024 perante Liechtenstein e Islândia.

Os dois defesas passaram a acompanhar Samuel Portugal, Iván Marcano, Wendell, Iván Jaime e Gabriel Veron no boletim clínico do FC Porto, que arrancou hoje a preparação da receção ao Montalegre, para a quarta ronda da Taça de Portugal, sem 10 internacionais.

Diogo Costa e João Mário (Portugal), Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19), Jorge Sánchez (México), Bernardo Folha e Francisco Conceição (Portugal sub-21), Stephen Eustáquio (Canadá), Marko Grujic (Sérvia), Pepê (Brasil) e Mehdi Taremi (Irão) falharam a sessão matinal do conjunto de Sérgio Conceição, que manteve João Mendes, habitual defesa da equipa B, e integrou o guarda-redes brasileiro Gustavo Lacerda, do conjunto de sub-19.

O FC Porto volta ao trabalho na quarta-feira, às 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, visando a receção ao Montalegre, do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, em 24 de novembro, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os 'azuis e brancos' venceram o Vilar de Perdizes (2-0), do mesmo patamar competitivo, em Chaves, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, competição que venceram nas últimas duas temporadas e na qual somam 19 troféus, sete abaixo do recordista Benfica.

