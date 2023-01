O jogador, de 24 anos, que na época passada tinha também sido cedido ao emblema barcelense, começou esta temporada nos espanhóis do UD Ibiza-Eivissa, que é último classificado da segunda divisão do país vizinho, onde participou apenas em sete jogos.

Dada a parca utilização, Zé Carlos decidiu regressar ao futebol português, e mais concretamente ao Gil Vicente, onde na época passada fez 32 jogos, contribuindo para o histórico quinto lugar que os 'galos' atingiram no final da época, que valeu a inédita qualificação para as competições europeias.

Com a chegada do defesa direito, numa transferência até ao final da temporada que foi também confirmada pelo Sporting de Braga, o técnico do Gil Vicente fica com três laterais direito de raiz no plantel, uma vez que Carraça e Danilo Veiga tinham chegado no início da época.

O Gil Vicente ocupa, atualmente, o antepenúltimo lugar (16.º) do campeonato, com apenas 12 pontos somados em 12 jornadas.

