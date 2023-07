Defesa Stefan Lainer, do Borussia Mönchengladbach, diagnosticado com cancro

O defesa austríaco Stefan Lainer, do Borussia Borussia Mönchengladbach, foi diagnosticado com um linfoma e estará vários meses afastado dos relvados, para realizar tratamentos no combate ao cancro, anunciou hoje o emblema da Liga alemã de futebol.