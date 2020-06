"Separamos os nossos caminhos", escreveu o clube na sua página oficial, com imagens do jogador a despedir-se dos companheiros de equipa e do 'staff' técnico durante o treino da manhã.

O lateral, de 25 anos, chegou em agosto de 2019 ao Besiktas e na equipa turca fez 17 jogos.

Pedro Rebocho, formado no Benfica, esteve em 2017/18 e 2018/19 no Guingamp, para o qual se transferiu do Moreirense, clube a que tinha chegado em 2016, proveniente da equipa B dos 'encarnados'.

