"A Boavista FC, Futebol SAD comunica que chegou a acordo para uma rescisão amigável do contrato do jogador Gustavo Dulanto. Agradecemos todo o profissionalismo com que serviu este símbolo, desejando-lhe boa sorte para a próxima etapa da sua carreira", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos 'axadrezados' na Internet.

Gustavo Dulanto, de 25 anos, dividiu a formação entre a Universidad de San Martin e os argentinos do Rosario Central e chegou ao Boavista em julho de 2019, oriundo do Real Garcilaso, apontando dois golos em 11 jogos na época de estreia no futebol europeu.

O central perdeu espaço com a profunda remodelação estrutural do Boavista no defeso, possibilitada pela parceria com o grupo do empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, que segurou apenas cinco jogadores da última temporada no plantel principal.

Além da permanência de Rafael Bracali, Paulinho, Miguel Reisinho, Gustavo Sauer e Yusupha, as 'panteras' contrataram 20 reforços e o treinador Vasco Seabra e viram sair várias figuras recentes, casos de Helton Leite, Carraça, Neris, Idris, Obiora e Mateus.

O ex-defesa internacional português Ricardo Costa foi promovido a diretor desportivo e Admar Lopes, 'braço direito' de Luís Campos, diretor desportivo dos franceses do Lille, a diretor-geral, visando o regresso do campeão nacional em 2000/01 aos palcos europeus.

O Boavista, 17.º e penúltimo colocado, com sete pontos, visita o Rio Ave, na nona posição, com 10, no domingo, às 17:30, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, numa partida da nona jornada da I Liga.

