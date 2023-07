"Fomos conversando sobre esta possibilidade nas últimas semanas, chegámos a acordo para renovar e sou mais um para ajudar. Conheço bem o clube, gosto muito das pessoas e do nosso grupo e espero continuar a contribuir para o sucesso do Boavista", apontou o defesa esquerdo, em declarações reproduzidas pelo sítio oficial das 'panteras' na Internet.

Filipe Ferreira, de 32 anos, vai cumprir a sua terceira época pelo Boavista, ao serviço do qual somou 33 duelos e três assistências desde que abandonou o Tondela, na sequência de outras passagens no escalão principal por Belenenses, Paços de Ferreira e Nacional.

"Sou um dos mais experientes do plantel e percebo o papel que tenho a desempenhar no balneário, principalmente com os jogadores jovens. Também tenho vontade de jogar mais do que na última temporada, mas estou aqui para ajudar no que for preciso", prosseguiu.

O lateral, que também atuou nos austríacos do Sturm Graz, integrou hoje os trabalhos de pré-época do Boavista, cuja estreia oficial em 2023/24 está marcada para 24 de julho, às 20:15, com a receção à União de Leiria, recém-promovida à II Liga, em duelo da primeira fase da Taça da Liga, que se vai realizar à porta fechada no Estádio do Bessa, no Porto.

"Queremos voltar a fazer um campeonato tranquilo, continuar a praticar um bom futebol e valorizar os atletas. Fizemos uma excelente época e temos todas as condições para dar sequência ao trabalho realizado. A continuidade do Petit é uma grande vantagem, porque já nos conhece. É um treinador que gosta de futebol ofensivo e de qualidade", assinalou.

RYTF // VR

Lusa/Fim