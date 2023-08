O Valladolid também confirmou a transferência de Fresneda, mas nenhum dos clubes revelou, até ao momento, os valores envolvidos no acordo, apesar de vários órgãos de comunicação social adiantarem que o Sporting investe nove milhões de euros no lateral direito, mais objetivos.

Fresneda, de 18 anos, chega para reforçar o lado direito da defesa dos 'leões', que conta nesta altura com Ricardo Esgaio e com o adaptado Geny Catamo, já depois de outro espanhol, José Angel, ter estado perto de assinar, com a transferência a acabar por 'cair'.

O internacional sub-19 espanhol disputou na época passada 24 jogos na equipa do Valladolid, que acabou despromovida ao segundo escalão em Espanha, mas destacou-se pelo conjunto 'blanquivioleta' e motivou o interesse de vários clubes na sua contratação.

Este é o terceiro reforço da equipa orientada por Rúben Amorim para 2023/24, depois das contratações do avançado sueco Viktor Gyökeres, ex-Coventry, e do médio dinamarquês Morten Hjulmand, que alinhava no Lecce.

AJO // MO

Lusa/Fim