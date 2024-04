Um dia depois de ter sido substituído ao intervalo da vitória 'azul e branca' (2-1) na visita ao Casa Pia, em Rio Maior, para a 30.ª jornada, o lateral direito juntou-se a Diogo Costa, Samuel Portugal, Fábio Cardoso, Iván Marcano e Zaidu no boletim clínico dos 'dragões'.

Esse sexteto esteve ausente do treino matinal da equipa de Sérgio Conceição, que folga na terça-feira e regressa aos trabalhos no dia seguinte, às 11:00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, tendo em vista o clássico frente ao Sporting.

O FC Porto, terceiro colocado, com 62 pontos, mede forças com o líder isolado da I Liga, com 80, no domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em duelo da 31.ª ronda.

