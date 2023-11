O jogador turco, de 20 anos, ficou de fora da receção ao Portimonense, no sábado, da última jornada da I Liga (vitória por 6-1), por precaução, depois de ter apresentado queixas diante do Casa Pia, poucos dias antes, para a Taça da Liga (1-1), tendo mesmo sido substituído ao intervalo.

O técnico dos minhotos leva 24 jogadores para Madrid, três deles guarda-redes.

Real Madrid, primeiro classificado do Grupo C, com nove pontos, e Sporting de Braga, terceiro, com três, defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, num jogo que será arbitrado pelo turco Halil Umut Meler.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

- Defesas: Victor Gómez, Paulo Oliveira, Serdar, José Fonte, Niakaté, Borja, Joe Mendes e Adrián Marín.

- Médios: Castro, Zalazar, André Horta, Al Musrati, Pizzi, João Moutinho e Vítor Carvalho.

- Avançados: Bruma, Rony Lopes, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Banza e Álvaro Djaló.

GYS // MO

Lusa/Fim.