Klostermann, que esteve ausente do treino de hoje da Alemanha, sofreu uma lesão muscular na sessão de quarta-feira, destinada aos jogadores que não estiveram em campo na derrota na véspera, diante da França, por 1-0.

Na sessão de hoje, de preparação para o jogo com Portugal, estiveram também ausentes Jonas Hoffmann, em trabalho à parte, e Gnabry, o único que jogou diante dos franceses.

De acordo com a DFB, a ausência de Gnabry é justificada com a "gestão de esforço" do jogador, que trabalhou no ginásio, a dois dias do jogo com Portugal, com início às 17:00 (hora de Lisboa), na Allianz Arena, em Munique.

O grupo F é liderado por Portugal e França, com os mesmos pontos, depois de na estreia no Euro2020 terem vencido a Hungria (3-0) e a Alemanha (1-0), respetivamente, colocando a pressão dos jogos de sábado nas equipas vencidas.

Portugal, que defende na competição o título europeu conquistado em 2016, defronta a Alemanha em Munique, enquanto a campeã mundial França joga diante da Hungria, em Budapeste, a partir das 14:00 (horas de Lisboa).

