Numa curta informação partilhada nas suas redes sociais, o AVS confirma que "chegou a acordo com o jogador Aderllan Santos, num contrato com a duração de época e meia", acrescentando que "o central, ex-Rio Ave, já irá treinar hoje com os novos companheiros".

Aderllan Santos é o terceiro reforço de inverno do AVS, depois de anunciadas as contratações do defesa direito Tomás Tavares, formado no Benfica, e do médio uruguaio Tiago Galleto, mas até ao fecho do mercado são esperadas novas entradas e, possivelmente, saídas do plantel.

No arranque da segunda volta do campeonato, o AVS é penúltimo, em zona de descida direta ao segundo escalão.

CYA // AO

