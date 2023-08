"É uma lesão séria. Temos de decidir se optamos pela cirurgia, mas vai estar afastado alguns meses. Não sei ao certo, mas com a cirurgia será três ou quatro meses", admitiu o técnico dos campeões europeus e ingleses.

O treinador espanhol falou da lesão de De Bruyne, que na sexta-feira saiu lesionado aos 23 minutos do jogo de estreia na Liga inglesa frente ao Burnley (3-0), na antevisão do jogo de quarta-feira com o Sevilha, da Supertaça Europeia.

"É uma grande perda para nós. O Kevin tem qualidades específicas. Podemos perdê-lo por um ou dois jogos, mas por um longo período é muito duro", acrescentou o treinador, admitindo que uma das opções possa ser Phil Foden, num plantel que considera bom e no qual procurará soluções.

A lesão de De Bruyne no tendão da coxa é recorrente, depois de o belga ter tido o mesmo tipo de problema na final da Liga dos Campeões diante do Inter Milão, que os ingleses venceram por 1-0, conquistando a primeira 'Champions' do seu palmarés.

