Davidovich Fokina, 28.º do ranking mundial, foi semifinalista em 2019 e 2021 do único torneio português no circuito ATP, acabando agora por falhar a quinta presença no Clube de Ténis do Estoril.

"Richard Gasquet vai jogar o quadro principal do Estoril Open como 'lucky loser'. Entra diretamente para a segunda ronda após a desistência de Alejandro Davidovich Fokina", lê-se nas redes sociais do torneio.

A organização explicou que o espanhol de 24 anos desistiu devido a "uma infeção dentária".

Na segunda ronda, Gasquet, vencedor do torneio em 2015, vai defrontar o alemão Maximilian Marterer, 97.º da hierarquia, ou o austríaco Dominic Thiem, 91.º, que se defrontam hoje no primeiro dia do quadro principal do Estoril Open.

Na derradeira ronda da qualificação, Gasquet, atual 122.º do mundo, tinha perdido com o compatriota Lucas Pouille, 241.º, que hoje defronta o português Nuno Borges, 62.º.

NFO/AMG/SRYS // AMG

Lusa/Fim