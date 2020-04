David Castera, Dakar: “Para já, não conseguimos ter uma ideia precisa do percurso para 2021” O diretor de corrida do Rally Dakar, David Castera, dirigiu há poucos dias um comunicado aos concorrentes da prova. desporto MotoSport desporto/david-castera-dakar-para-ja-nao-conseguimos_5e95eff27e5e8731a6d2791e





Numa altura em que todo o mundo se vê afetado pelo surto do novo coronavírus, Castera admite que o planeamento da próxima edição está atrasado: “em condições normais, nesta altura do ano, conseguiríamos fornecer uma ideia relativamente precisadopercursoda próxima ediçãodo Dakar.”

No entanto, “este ano, devido às medidas implementadas em muitos países para impedir que a epidemia do COVID-19 se propague, infelizmente,para jánãoconseguimosfazê-lo. O francês assegura que “a organização do Dakar 2021está a trabalharevoltaremosa entrar em contacto para revelar mais novidades omais brevementepossível.”

David Castera termina o comunicado com uma mensagem de proximidade à “comunidade” do Dakar: “Esperamos queestejamtodosde boa saúdee quetenham encontrado juntamente com osvossosentes queridos uma maneira segura de passar por este período difícil e sem precedentes. Respeitar as instruções, cuidar de si e dasua famíliavem emprimeirolugar. Devemos permanecer juntos para enfrentar e superar esta crise para quenospossamosencontrar novamente nos trilhos dosnossos desertos favoritos.”