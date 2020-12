Darwin e Weigl 'confirmados' nos convocados para jogo do Benfica com Lech Poznan

O uruguaio Darwin Nuñez e o alemão Julian Weigl estão de regresso aos convocados do Benfica para o jogo de hoje com os polacos do Lech Poznan, duas semanas depois de terem tido resultados positivos ao novo coronavírus.