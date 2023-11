No boletim médico, o emblema francês explicou que o jogador de 32 anos tem um problema na coxa direita e que vai fazer tratamento nas próximas semanas, falhando também três jogos dos parisienses.

Danilo é, assim, baixa certa nos duelos que Portugal vai ter com o Liechtenstein, em Vaduz, em 16 de novembro, e com a Islândia, em 19, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A seleção nacional já tem o apuramento garantido para a próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha, assim como o primeiro lugar do Grupo J, do qual também fazem parte Eslováquia, Luxemburgo e Bósnia-Herzegovina.

Danilo atingiu recentemente a internacionalização 70 por Portugal e vai terminar a fase de apuramento com seis jogos, todos como titular. O médio, que por vezes também atua com defesa central, apenas tinha falhado os dois duelos com a Eslováquia.

Quanto ao Paris Saint-Germain, Danilo vai estar ausente em dois jogos da Liga francesa, frente a Montpellier e Reims, e um na Liga dos Campeões, perante o AC Milan, de Rafael Leão.

No mesmo boletim médico, o campeão francês lembrou que Nuno Mendes, outro internacional português, continuam em recuperação a uma lesão no tendão da coxa direita.

Vitinha e Gonçalo Ramos são os outros portugueses que atuam no PSG.

LG // PFO

Lusa/Fim