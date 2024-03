"Fizemos um jogo muito competente frente à Suécia. Muitas vezes, há uma tendência de facilitismo em jogos amigáveis, mas não vi isso. Vi uma equipa muito séria, que cumpriu com aquilo que o selecionador pediu, e é assim que temos de seguir até ao Campeonato da Europa", frisou Danilo, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta a Eslovénia na terça-feira, às 19:45 (horas em Lisboa), em Ljubljana, no segundo 'ensaio' para a fase final do Euro2024, que arrancou na quinta-feira com um êxito sobre a Suécia, por 5-2, em Guimarães, no qual João Mário foi suplente utilizado a partir dos 82 minutos.

"Queremos manter o foco na vitória e a nossa identidade. Fomos muito sérios, apesar de ter sido um jogo amigável. Fizemos um bom jogo, mas acabámos por sofrer dois golos e isso é sinal de que ainda poderemos melhorar. Temos vindo a trabalhar isso no estágio e serve de exemplo para tentarmos não sofrer agora frente à Eslovénia", reiterou o defesa.

A equipa das 'quinas' alcançou a 11.ª vitória em outras tantas partidas sob orientação do espanhol Roberto Martínez, cuja divisão da convocatória em três grupos foi "inovadora" para os futebolistas e possibilitou que Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e Cristiano Ronaldo se apresentassem em estágio no sábado.

O médio do bicampeão francês Paris Saint-Germain enalteceu a intensidade incutida por Roberto Martínez nos diversos momentos do jogo para sustentar uma "equipa que ataca tanto" e diminuir possíveis "dissabores em contra-ataque ou através de perdas de bola".

"Como a Eslovénia não é sonante a nível europeu, as pessoas têm a tendência de julgar dessa maneira [com facilitismo], mas não vejo nesse sentido. Eles têm uma boa seleção, muito compacta e com dois pontas de lanças que jogam bem, seja em profundidade ou com a bola no pé. Vamos jogar no terreno deles e sabemos que não vai fácil, mas estes jogos servem para treinar aquilo que serão os nossos oponentes no Europeu", analisou.

Se Danilo tem 70 internacionalizações e participou nas últimas duas edições do principal torneio europeu de seleções, sagrando-se mesmo campeão em 2016, João Mário atingiu a terceira diante da Suécia e confia que estará na convocatória final, apesar de ter João Cancelo, Diogo Dalot ou Nélson Semedo entre os concorrentes à vaga de defesa direito.

"Todos os jogadores que estão aqui merecem muito, senão não eram chamados. É sinal de que estou entre os melhores. Já cheguei a ter o troféu [de campeão da Europa] como foto de fundo do telemóvel. Sonho muito, mas não chega. É preciso trabalhar", apontou.

João Mário foi questionado sobre as críticas do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que tinha acusado o lateral 'azul e branco' de ter regressado "a dormir" do último estágio com Roberto Martínez, em novembro, durante o qual se estreara pela seleção principal.

"Não vou comentar muito, pois continuo a fazer o meu trabalho. Se calhar, ele quis dizer isso para continuarmos a um nível alto e para exigir cada vez mais de mim. É o que feito, porque, se tivesse baixado a partir daí, provavelmente não estaria cá outra vez", reagiu.

Depois da visita à Eslovénia, que também está qualificada para o Euro2024, Portugal vai fechar a preparação em junho com receções a Finlândia, Croácia e República da Irlanda.

República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (dia 22, em Dortmund) e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia, dia 26, em Gelsenkirchen) defrontam os lusos no Grupo F da prova, que se realiza na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

