Orsato, de 45 anos, árbitro internacional desde 2010, arbitra na 'Pedreira' de Braga o jogo da quarta jornada do grupo G da Liga Europa, na quinta-feira, a partir das 17:55, no qual os bracarenses ocupam o segundo lugar, a três pontos da equipa inglesa.

O árbitro italiano, com larga experiência em competições da UEFA, foi o escolhido na época passada para dirigir a final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo em que o Bayern Munique venceu o Paris Saint-Germain, por 1-0.

No agrupamento G, atrás de Leicester (nove pontos) e Sporting de Braga (seis) seguem os gregos do AEK Atenas (três) e os ucranianos do Zorya Luhansk (zero).

Também na Liga Europa, mas no grupo D, o Benfica terá o árbitro romeno Radu Petrescu, de 38 anos, num jogo com início às 20:00 e em que as duas equipas discutem a liderança isolada, num momento em que dividem o topo da classificação, ambas com sete pontos.

Ainda no grupo D, os polacos do Lech Poznan são terceiros, com três pontos, e os belgas do Standard Liège os últimos, ainda em 'branco'.

Em outros jogos da Liga Europa, o árbitro português Fábio Veríssimo foi indicado pela UEFA para o embate entre os búlgaros do CSKA Sofia e os suíços do Toung Boys, e Tiago Martins para a receção dos israelitas do Maccabi Telavive aos espanhóis do Villarreal.

