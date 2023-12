"Esperamos um Estrela da Amadora forte a jogar em casa. Já sabemos que é um estádio mítico e a dificuldade que é jogar lá pela proximidade das bancadas, dos adeptos. É sempre um jogo difícil. Eu estive a perguntar e acho que nenhum dos nossos jogadores jogou na Reboleira. É uma primeira experiência para as dificuldades que lá vamos encontrar", constatou na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O técnico alertou para a continuidade do trabalho que tem sido desenvolvido pelo emblema tricolor desde a subida ao principal escalão do futebol português, conseguida na temporada passada.

"É uma equipa que já vem junta, em grande parte, tem alguns jogadores internacionais e está trabalhada da mesma forma que vinha da II Liga. Vem com uma continuidade de comportamentos, que criam perigo e que são difíceis de anular", alertou.

Quanto à boa série de resultados que a equipa atravessa - sete pontos em nove possíveis, a partir do momento em que Daniel Sousa assumiu o comando técnico -, o treinador valorizou o trabalho que vinha a ser feito antes da sua chegada, não negando o seu cunho pessoal na equipa.

"Os jogadores são os mesmos. Mudámos um bocadinho, porque há sempre alguma mudança, qualquer coisa que se muda, independentemente de se estar a fazer bem ou mal, não é isso que está em causa. O que vinha a ser feito era bom", explicou.

Se, durante a atual temporada, houve períodos de seca no que toca aos golos, nos últimos três jogos do campeonato foram apontados nove tentos pelo conjunto da Serra da Freita, o que deixa Daniel Sousa satisfeito.

"O que mudou foi estarem a marcar. Obviamente que o trabalho que procuramos fazer é de promover as características deles e ajustar àquilo que são os jogadores que temos disponíveis para procurar o golo. A minha ideia e a minha forma de estar no futebol, seja no treino ou a pensar o jogo e o jogador, é sempre a partir do golo", vincou.

Relativamente a Rafa Mujica, o jogador em evidência após o 'hat-trick' na passada jornada, frente ao Gil Vicente, que fez do espanhol o melhor marcador de sempre do Arouca na I Liga (15 golos), o técnico dos 'lobos' deixou elogios ao avançado, mas preferiu destacar o coletivo.

"O Rafa Mujica está num bom momento, porque tem qualidade. Obviamente que o destaque do Mujica foi do último jogo, mas também outros tiveram, noutros momentos, esse destaque bastante merecido. Isto é fruto de um trabalho de equipa, não me posso cansar de repetir", destacou.

Rafael Fernandes, Mateus Quaresma e Oriol Busquets são as ausências confirmadas do lado arouquense, todas por lesão.

O Arouca, 14.º classificado da I Liga, com 13 pontos, jogará no terreno do Estrela da Amadora, nono, com 16, a partir das 20:15 de quinta-feira, sob arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

