"A forma como treinámos esta semana permite-me dizer que estivemos extremamente focados naquilo que é tarefa para este jogo, como temos estado. Ou seja, não houve nenhuma alteração de padrão daquilo que é o comportamento. E isso é o que me interessa", destacou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O polémico anúncio do presidente do conjunto minhoto, António Salvador, na passada quarta-feira, a contratação de Daniel Sousa a partir da próxima temporada, em vésperas da partida entre 'guerreiros' e 'lobos', gerou críticas fortes por parte da estrutura arouquense.

"Não faz parte do treinador comentar qualquer coisa que seja da hierarquia do clube e são coisas que se acabam por resolver internamente", vincou o técnico.

Apesar das manifestações de desagrado por parte do presidente Carlos Pinho e o diretor-geral Joel Pinho à conduta de Daniel Sousa e do Sporting de Braga, o treinador lamentou a situação e enalteceu o seu percurso.

"Não é uma situação confortável aquela que se vive entre os clubes, que eu procure. A minha carreira tem sido pautada pelo trabalho. Nada pode abalar o meu trabalho a não ser eu próprio. Partimos para esta semana com o mesmo espírito de todas as outras semanas, com a mesma ambição, com a mesma mentalidade de trabalho", defendeu.

Sobre o adversário, que estreará Rui Duarte no comando técnico, em sucessão a Artur Jorge, Daniel Sousa acredita tratar-se de uma equipa "padronizada", com comportamentos "identificáveis", mas "difíceis de contrariar".

"A forma como marcam golos é bastante padronizada e quando estas equipas têm comportamentos, que são identificáveis várias vezes, ou seja, padrões, quer dizer que há algum trabalho ali e isso é o que nós identificamos neles, que realmente são fortes. Mesmo sendo identificáveis, às vezes é difícil contrariar", explicou.

Sem lesões, o técnico do Arouca não poderá contar apenas com Alfonso Trezza, suspenso devido a acumulação de cartões amarelos, e Tiago Esgaio, por ser um jogador emprestado pelos bracarenses.

O Arouca, sétimo classificado da I Liga de futebol, com 37 pontos, e o Sporting de Braga, quarto, com 56, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, em casa dos minhotos, sob arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

