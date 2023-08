Após a vitória por 2-1 na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na quinta-feira, diante dos noruegueses, o Arouca entrará novamente em campo, três dias depois, e o técnico assumiu que ainda não sabe que equipa terá à sua disposição para receber o Estoril.

"Temos de saber se temos os jogadores a 100 por cento ou próximo disso. Se não estiverem, não jogam. Espero sinceridade da parte deles, que me digam como estão, e, em função disso, tomar decisões muito em cima do jogo. Ainda não sei qual vai ser o 'onze' inicial no dia de hoje", admitiu o treinador, em conferência de imprensa.

Daniel Ramos não quer abdicar de um Arouca intenso, "fiel à sua imagem", mas que perceba "se o pode fazer mais ou menos vezes", tendo como alertas a sua experiência enquanto treinador e a derrota do Sporting de Braga com o Famalicão (2-1), que, ainda assim, serão, na sua perspetiva, casos diferentes.

"A ideia é continuarmos a ser intensos e não mudar a forma de jogar. Aquilo que falta à equipa é gerir melhor os ritmos de jogo. É preferível descansar com bola, do que sem bola. Mas, quando estamos a defender, é sempre melhor ter um comportamento proativo e pressionante, mas temos de perceber que estamos no arranque e não o podemos fazer a toda a hora", reiterou.

Com duas vitórias em dois jogos, Daniel Ramos mostrou-se muito satisfeito com a recetividade dos jogadores à sua ideia de jogo, que diz ser diferente da preconizada pelo seu antecessor, Armando Evangelista, mas alerta para a dificuldade do próximo adversário.

"Melhor do que duas vitórias... só três. Um arranque de campeonato contra um Estoril Praia que, pelos indicadores e as contratações sonantes dos últimos dias, irá ser um adversário difícil. Demonstrou também nos jogos de pré-época e, portanto, esperamos um jogo complicado pela frente", alertou.

O treinador ainda abordou o mais recente reforço, Matías Rocha, o defesa central uruguaio que vem substituir João Basso, deixando elogios ao jogador, que perspetiva que seja uma solução que traga "rendimento e possibilidade de valorização e retorno futuro", e confirmou que o plantel terá, pelo menos, mais uma adição no atual defeso.

Para além do defesa, ainda recém-chegado, são confirmadas as ausências de Vitinho, Benji Michel e Pedro Moreira, todos por lesão.

Em duelo de 'canarinhos', o Arouca recebe o Estoril Praia, na jornada inaugural da I Liga, às 20:30 de domingo, sob a arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.

