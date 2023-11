Para a partida que encerra, na segunda-feira, a 10.ª ronda, Daniel Ramos revelou que irá alinhar com os jogadores mais predispostos a dar o máximo pelo emblema arouquense, de forma a reverter a sequência de cinco derrotas consecutivas na competição, naquele que considera ser um jogo importante.

"São os que estão, os que querem e os que estão mais aptos, que vão para jogo. Precisamos de gente que vá dentro de campo e seja primeiro guerreira. Guerreiros e jogadores ao mesmo tempo. Nestas fases, não podemos ser passivos, temos de ser proativos e determinados na procura de reverter a situação", sentenciou o treinador, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

Ainda assim, o técnico lembrou que a época ainda vai numa fase prematura, pelo que o duelo, apesar de ser uma "oportunidade de viragem", não deve ser visto como uma final e deu o exemplo da vitória do Estoril Praia no Estádio do Dragão (1-0), na sexta-feira, para mostrar existem sempre chances de pontuar.

"Finais na primeira volta não existem, mas sim jogos importantes e momentos de viragem, que até acontecem quando menos se espera. O Estoril [Praia] foi a prova disso, conseguiu a sua primeira vitória no campeonato contra um adversário fortíssimo [FC Porto]. Mas o que é que isto significa? Que o próximo jogo é sempre o mais importante e é a oportunidade de somarmos. Precisamos de quebrar um ciclo, voltar aos pontos", explicou.

Quanto ao Farense, Daniel Ramos destacou o "estilo de jogo objetivo e prático" do seu próximo adversário, bem como a intensidade dos algarvios, e sublinhou mais uma vez a ideia de luta que diz ser necessária.

"Espero uma equipa muito idêntica àquilo que tem apresentado nos últimos jogos, especialmente em casa, uma equipa que sabe jogar. Têm muita orientação para as finalizações, para ganhar cantos, livres, o ascendente, cruzamentos, são verticais e com qualidade. É um jogo em que sabemos que temos de 'vestir o fato-macaco', ir de mangas arregaçadas e lutar, porque precisamos disso, é obrigatório", reforçou.

Quaresma e Weverson continuam a ser baixas para o treinador, que não tem qualquer lateral esquerdo de raiz, aos quais igualmente se juntam Rafael Fernandes e Vitinho, também inaptos fisicamente.

O Arouca, 16.º classificado da I Liga, com seis pontos, desloca-se ao terreno do Farense, 12.º, com 10, pelas 20:15 de segunda-feira, em partida de encerramento da 10.ª jornada, sob arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

