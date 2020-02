Daniel Jordão, Raid TT Góis: “Muito contente com o resultado” O campeão nacional de TT Absoluto teve uma prova atribulada no Raid TT Góis. desporto MotoSport desporto/daniel-jordao-raid-tt-gois-muito-contente-com_5e543960ab112512a5b60842





Daniel Jordão disse no fim que “a corrida não foi fácil. Tive duas quedas feias onde perdi muito tempo. Além do mais foi uma corrida bem disputada e com uma concorrência muito forte.”

Tendo como prioridade somar o máximo de pontos neste início de campeonato, o piloto da Bluemotor Yamaha optou por “imprimir um andamento seguro, porque estava um pouco abalado pelas quedas que tive, mas consegui ir buscar o terceiro lugar e estou muito contente com o resultado”.

No calendário do campeonato nacional de Todo-o-Terreno, segue-se a Baja TT do Pinhal no fim-de-semana de 22 de Março.

(Foto: Góis Moto Clube)