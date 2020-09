Vítima de uma fractura da clavícula em treinos há poucas semanas, o atual campeão nacional absoluto de Todo-o-Terreno falou com o Offroad Moto sobre o seu estado de saúde mas também sobre o regresso do campeonato que acontece este fim-de-semana.

Conta-nos o que te aconteceu a treinar…

“Estava a treinar em caminho aberto e deparei-me com uma cerca num caminho que não consegui evitar. Como fiquei inconsciente algum tempo não me lembro muito bem, mas acho que nem cheguei a travar…”

Sentiste logo que a lesão era grave e que te podia afastar da renovação do título?

“Com o passar dos anos e lesões começas a ter algum conhecimento do teu corpo. Senti logo a lesão na clavícula e inclusive achava que tinha partido o braço, o que felizmente, não se veio a confirmar. Mas antes da ambulância chegar já estava a pensar no tempo de recuperação e que seria muito difícil alinhar na Baja do Pinhal.”

Vais estar de fora da Baja TT do Pinhal. O que te vai na cabeça quando pensas que estás impedido de conseguir renovar o título?

“Um misto de emoções… Queria muito estar presente neste regresso do CNTT pois estivemos muito tempo sem corridas e trabalhámos bastante ultimamente. Gostava de saber, se efectivamente, teria sido frutuoso. A corrida de Góis também tinha deixado bons indicadores apesar de alguns percalços.”

Quando prevês regressar à competição?

“Já comecei o trabalho de recuperação apesar de ter os movimentos algo limitados e com algumas dores. Na próxima semana terei uma reavaliação médica pelo Dr. Brenha para verificar o estado da consolidação do calo ósseo e quais as perspectivas de conseguir correr em Reguengos. Mas neste momento ainda é prematuro adiantar uma data de regresso, não quero estar a “atalhar”, fazendo novas lesões e atrasando ainda mais o regresso.“

Quem achas que são os principais candidatos ao título Absoluto?

“Sem dúvida, o António Maio e o Sebastian Bühler. O Maio, mesmo correndo com a moto ‘grande’, será muito rápido pois esta Yamaha apesar do tamanho é tão ou mais rápida do que a WR450F normal. O Bühler é sempre um piloto que se prepara muito bem para as corridas e está num bom momento de forma.

Estes dois pilotos penso que sejam os claros favoritos, mas terás obviamente outros pilotos atentos a eventuais deslizes e que estão preparados para atacar a vitória na corrida e o eventual título absoluto. O meu colega de equipa, e maior promessa do TT Nacional, Martim Ventura que juntamente com o Gonçalo Amaral apesar de tripularem motos 250 4T são pilotos muito rápidos. Também o Salvador Vargas, e o Bi-Campeão Nacional de Rally Raid, Bruno Santos. Também estou com alguma expectativa para ver como está o David Megre depois da boa exibição na Baja TT ACP no início deste ano.”

—

(Fotos: Facebook Daniel Jordão)