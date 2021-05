Luka Doncic, autor do seu 11.º triplo-duplo da época (20 pontos, 10 ressaltos e 11 passes), foi o principal 'obreiro' da vitória dos Mavs, que resistiram à recuperação dos Raptors nos derradeiros instantes do jogo.

Após liderarem por 10 pontos no último tempo, os jogadores de Dallas viram os seus adversários reduzirem a vantagem para dois a 4,9 segundos do final, sendo Josh Richardson o responsável por garantir o triunfo, o sexto nos últimos sete encontros no Oeste, com dois lances livres que fecharam o marcador em 114-110.

Já os Washington Wizards, que ocupam o 10.º lugar no Este, garantiram 'in extremis' a presença no 'play-inn', ao vencerem os Cleveland Cavaliers por 120-105, uma vez que os seus perseguidores, os Chicago Bulls, já não os podem alcançar.

Um 'gigante' Russell Westbrook, autor de um novo 'triplo-duplo' (21 pontos, 12 ressaltos e 17 passes decisivos), embalou novamente os Wizards, prolongando a sua semana de sonho: na segunda-feira, o base norte-americano bateu o recorde de 'triplos-duplos' na fase regular da NBA, chegando aos 182, mais um do que o 'mítico' Oscar Robertson.

As equipas que terminarem entre o primeiro e o sexto lugar de cada conferência são apuradas diretamente para os 'play-offs', enquanto as que acabem entre o sétimo e o 10.º lugar vão disputar o 'play-inn', de modo a lutarem pelas duas últimas vagas nos 'play-offs'.

AMG // AMG

Lusa/Fim