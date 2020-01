Dakar: Três carros separados por 16m20s e uma imensidão de dunas pela frente… Três carros separados por 16m20s e uma imensidão de dunas pela frente. É a ementa que temos ainda para este Dakar 2020. Após seis etapas, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini Buggy) lideram com 23h33m03s, 7m48s na frente de Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota), com Stéphane Peterhansel/Paulo Fiúza (Mini Buggy) a 16m20s. Tudo em aberto, como se percebe desporto AutoSport desporto/dakar_5e19cd6fbcbd0b1bf5ba3873





Três carros separados por 16m20s e uma imensidão de dunas pela frente.

É a ementa que temos ainda para este Dakar 2020.

Após seis etapas, Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini Buggy) lideram com 23h33m03s, 7m48s na frente de Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota), com Stéphane Peterhansel/Paulo Fiúza (Mini Buggy) a 16m20s. Tudo em aberto, como se percebe , neste Dakar, com os três pilotos mais experientes do plantel nos três primeiros lugares da classificação geral.

Para Carlos Sainz, o facto de liderar a meio da corrida não significa muito: “Estou feliz por ter chegado aqui nesta posição. Está a correr bem, mas agora confesso que preciso do dia de folga”. Até aqui, o espanhol começou a prova no terceiro lugar, chegou à liderança na 3ª Etapa e já de lá não saiu.

Muito resumidamente, Carlos Sainz tem mostrado a sua experiência e na etapa 3 somou nada menos que a sua 33ª vitória em etapas no Dakar passando a liderar a classificação geral, na frente de um de seus mais fiéis rivais, Nasser Al-Attiyah.

No dia seguinte, na Etapa 4, foi dia de Stéphane Peterhansel, que teve que esperar até aqui para saborear uma vitória em etapas, conseguindo pelo meio reduzir a margem para os seus rivais, reaproximando-se na luta pela geral. Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz geriram bem este dia de contra o ataque do ‘Mr. Dakar’.

Na Etapa 5, Carlos Sainz conseguiu ganhar mais três minutos do seu maior rival, Nasser Al-Attiyah. Stephane Peterhansel, em terceiro, continuava à espreita, pronto para tirar partido de qualquer sinal de fraqueza nos seus dois principais adversários.

No dia antes do descanso, na Etapa 6, Carlos Sainz só deixou o vencedor do dia, Stéphane Peterhansel, ganhar-lhe um minuto, com o francês e o português, Paulo Fiúza a lutarem forte para recuperar o seu atraso na classificação geral: “É ótimo ganhar etapas, pensava que já estava demasiado velho para o fazer, mas aqui estou eu. Tem sido um Dakar mais cansativo mental do que fisicamente”.

Nasser Al-Attiyah, por sua vez, tem feito o que pode para manter a sua posição, mas já se percebeu que este ano não terá a tarefa tão facilitada quanto teve o ano passado. Pelos vistos a FIA equilibrou bem os andamentos, ficando por saber se o terreno da segunda metade da prova favorece mais os Mini ou as Toyota e isso só David Castera, Diretor de Prova e a sua equipa da ASO sabem.

De qualquer forma, Attiyah tem que se queixar mais dos pneus que equipam a sua Toyota, pois já teve vários furos que provavelmente lhe valeriam bem mais do que os sete minutos e meio que tem de atraso para o líder.

No quarto posto estão Yazeed Al Rajhi/Konstantin Zhiltsov Overdrive Toyota, a pouco mais de meia hora da frente. Rápido, mas pouco consistente, o saudita já percebeu que eventualmente pode vencer uma etapa, especialmente na zona da segunda metade deste Dakar, mas só com muita sorte chega muito mais à frente, pois não tem andamento para os ‘velhos’ do Dakar. Começou o Dakar em nono, subiu para quarto no terceiro dia, e desde aí não conseguiu avançar mais.



Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) já lideraram este Dakar, no final do segundo dia, caíram para terceiro, depois para quinto, posição em que se encontram. Se assim ficar, iguala a sua melhor classificação de sempre no Dakar, mas a sete minutos de Yazeed al Rajhi tem muito ainda para lutar com o saudita. Mas o argentino tem estado irregular.



Quem está a fazer um Dakar acima do esperado é Mathieu Serradori/Fabian Lurquin (Century CR6) que tem conseguido fugir de grandes problemas, embora também já tenha sofrido com furos.

É sexto desde a terceira etapa e pode fazer um excelente resultado caso continue a fugir das armadilhas e a manter o andamento que teve na primeira semana.



Abaixo do esperado estão Giniel De Villiers/Alex Haro Bravo (Toyota). Com a Toyota desde 2012, o sul-africano já conseguiu dois segundos lugares, mas nos dois últimos anos tem dado sinais de já estar a fraquejar. Este ano tem tido demasiados azares, muitos furos, e apesar de ter vencido a segunda etapa, desde aí o melhor que conseguiu foi um sexto lugar e com isso não passa de sétimo na geral.



Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) foi sétimo no Dakar 2015, mas daí para cá não terminou nenhum. Terminar na posição em que está seria um ótimo prémio, mas falta ainda uma semana e a partir daqui as trocas de posições são mais determinadas pelos problemas, do que pelo andamento.

Os sauditas Yasir Seaidan/Kuzmichm são nonos e estão a realizar um belo Dakar. Estão bem sedimentados no Top 9, e com os oitavos e décimos lugares que tem vindo a fazer em etapas é bem possível que consiga levar água ao seu moinho.



Top 10 para Benediktas Vanagas/Filipe Palmeiro. Para o lituano, esta posição seria um recorde, o avanço que têm para quem roda atrás de si não é grande e as duas últimas etapas não correram muito bem à dupla, mas a verdade é que apesar da melhor classificação em etapas que conseguiram neste Dakar ter sido apenas um 15º posto, estão em décimo da geral o que significa que têm sabido fugir de problemas e estão a ser regulares, sendo essa uma receita que normalmente paga bons dividendos. Vão estar focados no top 10 mas conscientes que têm pilotos muito rápidos logo atrás. Vamos ver.



As duplas Pierre Lachaume/Jean Michel Polato (Ph-Sport), Jérôme Pélichet/ Pascal Larroque (Raidlynx), Ronan Chabot/ Gilles Pillot (Overdrive Toyota), Wei Han/ Min Liao (Geely Auto), Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford)estão todas perto do top 10 pelo que a luta a este nível será interessante.

Em teoria, Prokop estaria à frente de toda esta gente, mas sem mochileiro (Martin Kolomy o seu companheiro de equipa capotou e destruiu o carro no shakedown para a prova), pelo que o checo tem sido cauteloso, de modo a fugir a grandes problemas. Depois de ter sido sexto o ano passado, dificilmente repete o feito, e este ano já teve etapas em 30º e a melhor foi apenas 12º, logo a abrir. Daí o 15º lugar.

O 16º posto é de Fernando Alonso e Marc Coma (Toyota) que estão a fazer a prova que se esperava deles. Depois do desastre do segundo dia, em que perdeu mais de duas horas depois de bater numa pedra e arrancar uma roda.

Classificação Após 6ª Etapa

1 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Bahrain Jcw X-Raid Team 23h 33′ 03”

2 300 Nasser Al-Attiyah Matthieu Baumel Toyota Gazoo Racing + 00h 07′ 48”

3 302 Stéphane Peterhansel Paulo Fiuza Bahrain Jcw X-Raid Team + 00h 16′ 20”

4 309 Yazeed Al Rajhi Konstantin Zhiltsov Overdrive Toyota + 00h 36′ 48”

5 311 Orlando Terranova Bernardo Graue X-Raid Mini Jcw Team + 00h 43′ 54”

6 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Srt Racing + 00h 50′ 21”

7 304 Giniel De Villiers Alex Haro Bravo Toyota Gazoo Racing + 00h 55′ 41”

8 307 Bernhard Ten Brinke Tom Colsoul Toyota Gazoo Racing + 01h 12′ 58”

9 324 Yasir Seaidan Kuzmich Alexy Race World Team + 02h 00′ 11”

10 312 Benediktas Vanagas Filipe Palmeiro Inbank Team Pitlane + 02h 38′ 26”

11 330 Pierre Lachaume Jean Michel Polato Ph-Sport + 02h 44′ 16”

12 335 Jérôme Pélichet Pascal Larroque Raidlynx + 02h 46′ 00”

13 320 Ronan Chabot Gilles Pillot Overdrive Toyota + 02h 47′ 28”

14 322 Wei Han Min Liao Geely Auto Shell Lubricant Team + 02h 49′ 34”

15 306 Martin Prokop Viktor Chytka Mp-Sports + 02h 50′ 01”

16 310 Fernando Alonso Marc Coma Toyota Gazoo Racing + 03h 18′ 13”

17 355 Aleksandr Dorossinskij Oleg Uperenko X-Raid Mini Jcw Team + 03h 29′ 38”

18 323 Denis Krotov Dmytro Tsyro Msk Rally Team + 03h 32′ 36”

19 319 Vaidotas Zala Saulius Jurgelenas Agrorodeo + 04h 12′ 11”

20 331 Miroslav Zapletal Marek Sýkora Offroadsport + 04h 21′ 11”

21 318 Antanas Juknevicius Darius Vaiciulis Kreda + 05h 32′ 09”

22 321 Dominique Housieaux Pascal Delacour Md Rallye Sport + 05h 33′ 35”

23 347 Tim Coronel Tom Coronel Maxxis Dakar Team Powered By Eurol + 05h 38′ 22”

24 350 Jean Remy Bergounhe Jean Brucy Srt Racing + 05h 59′ 07”

25 341 Oscar Fuertes Aldanondo Diego Vallejo Ssangyong Motosport/ Sodicars Racing + 06h 05′ 16”

26 362 Jianyun Jin Wenke Ma Keepower Motorsports Md + 06h 26′ 07”

27 326 Christian Lavieille Jean-Pierre Garcin Toyota Auto Body + 06h 29′ 05”

28 301 Nani Roma Daniel Oliveras Carreras Borgward Rally Team + 06h 34′ 35”

29 343 Boris Vaculík Martin Plechaty 3rcz.Com + 06h 39′ 09”

30 338 Akira Miura Laurent Lichtleuchter Toyota Auto Body + 06h 40′ 43”

31 359 Maik Willems Robert Van Pelt Bastion Hotels Dakar Team + 07h 16′ 52”

32 352 Andrey Cherednikov Ignat Falkov Offroad Kazakhstan + 07h 31′ 35”

33 325 Isidre Esteve Pujol Txema Villalobos Repsol Rally Team/ Sodicars Racing + 07h 33′ 12”

34 334 Jesus Calleja Jaume Aregall Overdrive Toyota + 07h 36′ 52”

35 358 Philippe Boutron Mayeul Barbet Sodicars Racing + 07h 44′ 29”

36 336 Cristina Gutierrez Herrero Pablo Moreno Huete Mitsubishi/ Sodicars Racing + 07h 56′ 56”

37 354 Hennie De Klerk Johann Wilhelm Smalberger Treasuryone + 07h 58′ 52”

38 303 Jakub Przygonski Timo Gottschalk Orlen X-Raid Team + 08h 25′ 20”

39 316 Peter Van Merksteijn Michael Orr Overdrive Toyota + 08h 28′ 41”

40 364 Manuel Plaza Perez Monica Plaza Sodicars Racing + 08h 37′ 12”

41 327 Pascal Thomasse Christophe Crespo Keepower Motorsports Md + 09h 07′ 22”

42 379 Lei Zhong Feng Chen Soaring Dragon/Sodicars Racing + 09h 08′ 21”

43 328 Tomas Ourednicek David Kripal Ultimate Dakar + 09h 32′ 43”

44 314 Erik Van Loon Sébastien Delaunay Overdrive Toyota + 10h 11′ 29”

45 349 Jerome Renaud Max Delfino Team Ssp + 10h 40′ 39”

46 368 Gintas Petrus Tomas Jancys Petrus Racing + 10h 42′ 14”

47 342 Thomas Bell Patrick Mcmurren Sabertooth Motoring Adventure/Red-Lined + 10h 46′ 52”

48 351 Alexandre Pesci Stephan Kuhni Rd Limited + 11h 10′ 50”

49 337 Jean Pierre Strugo François Borsotto Md Rallye Sport + 11h 46′ 06”

50 363 Quan Ruan Yirong Wang Qian’an Jiu Jiang Landsail Racing Club + 12h 22′ 15”

51 372 Sebastian Guayasamin Mauro Esteban Lipez Sodicars Racing + 14h 49′ 18”

52 373 Yuqiao Zhao Ke Yan Qian’an Jiu Jiang Landsail Racing Club + 16h 12′ 16”

53 356 Markus Walcher Tobias Henschel Enduro Xxx + 17h 38′ 56”

54 340 Aidong Li Zhaoyang Shen Qian’an Jiu Jiang Landsail Racing Club + 17h 55′ 00”

55 367 Andrea Schiumarini Enrico Gaspari R Team + 20h 27′ 08”

56 369 Teun Stam René Bargeman Schijf Rally + 21h 01′ 54”

57 389 Pablo Canto Martinez Facundo Jaton Fusiona + 24h 07′ 19”

58 361 Mohamad Altwijri Khalid Almarshood Altuwaijri Racing Team + 28h 49′ 15”

59 386 Marco Piana William Alcaraz Xtremeplus Polaris Factory Team + 182h 46′ 37”