Depois da sua saída da equipa oficial da Yamaha, será com uma Husqvarna que Xavier de Soultrait vai enfrentar o próximo Dakar.

Com 15 anos de experiência nos Rally Raids, o francês lança-se agora num novo desafio com a estrutura holandesa da HT Rally que contará com um apoio semi-oficial da fábrica austríaca.

Xavier de Soultrait teve como melhor resultado no Dakar até agora o 6.º lugar na edição de 2019, ano em que terminou como melhor representante de uma marca japonesa.

(Foto: Xavier de Soultrait)