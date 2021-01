Rui Gonçalves continua com um bom andamento no seu primeiro Dakar. Na primeira parte da etapa maratona, o piloto da Sherco foi 22.º e, na classificação geral, está atualmente em 26.º. The post Rui Gonçalves, Dakar, Etapa 7: “Andei com bom ritmo o dia todo” first appeared on Offroadmoto.