Dakar: Vladimir Vasilyev 'caçado'





Muito depois do russo ter desistido a ASO emanou um comunicado a revelar que Vladimir Vasilyev foi ‘caçado’ pelo ‘Big Brother’ da ASO a utilizar notas proibidas no seu road book durante as primeiras etapas do Dakar 2020.

A ASO revelou ter colocado câmaras nos primeiro 25 concorrentes de cada categoria, de modo a condicionar a ‘batota’, mas pelos vistos Vladimir Vasilyev não ligou muito à questão: “Os Comissários receberam informação do Coordenador Técnico de que as câmaras de vídeo instaladas no veículo #317 filmaram os concorrentes a utilizar anotações proibidas no road book, atirando-as pela janela do carro, uma a uma”, lia-se no comunicado.

Como resultado, e tendo em conta que a equipa já desistiu os Comissários emitiram um ‘aviso público’ e mais importante que isso: “Os organizadores do Dakar reservam-se no direito de reabrir o caso quando (e se) estes concorrentes solicitarem um pedido de inscrição para o Dakar no futuro”, lê-se no texto. Depois da Rússia ter sido banida por quatro anos de todas as competições mundiais, devido a caso provados de doping, mais um desportista daquele país que é apanhado a prevaricar.