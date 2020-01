Dakar: Ricky Brabec vence 31 anos depois de Gilles Lalay O Dakar 2020 foi histórico para a Honda. O maior fabricante de motos a nível mundial conseguiu a tão desejada vitória depois de um jejum de 31 anos! Na estreia da mais prestigiada prova de todo-o-terreno a nível mundial na Arábia Saudita, Ricky Brabec fez uma corrida exemplar e praticamente isenta de erros. Líder do desporto MotoSport desporto/dakar-ricky-brabec-vence-31-anos-depois-de_5e2170b1b846211c15908dc7





Na estreia da mais prestigiada prova de todo-o-terreno a nível mundial na Arábia Saudita, Ricky Brabec fez uma corrida exemplar e praticamente isenta de erros. Líder do Rally desde a 3.ª etapa, o norte-americano “vingou-se” dos abandonos sofridos por avaria mecânica em 2018 e 2019, levando a marca da asa dourada de novo ao degrau mais alto do pódio.

Mas quando tinha sido afinal a última vitória da Honda no Dakar? Em 1989! Nesse ano, Gilles Lalay teve uma disputadíssima luta com Franco Picco mas a vitória sorriu ao francês que pilotou a NXR 750. Ao contrário de Brabec, Lalay só conseguiu chegar à liderança da prova na 13.ª das 16 etapas mas, mesmo assim, venceu com mais de 30 minutos de vantagem sobre o italiano.

Terminou assim a série de 18 triunfos consecutivos da KTM no Rally Dakar. Os austríacos começaram a vencer ainda em África, dominaram todas as edições realizadas na América do Sul mas foram finalmente batidos na Arábia Saudita.

Antes de a KTM começar esta senda vitoriosa, a última marca a triunfar no Dakar havia sido a BMW em 2000 pelas mãos de Richard Sainct.

Se olharmos para as últimas edições, vemos que a Honda teve uma última edição para esquecer. Em 2019, o melhor representante da marca vermelha foi José Ignacio Cornejo (7.º classificado) e, no ano anterior, Kevin Benavides falhou o degrau mais alto do pódio por apenas 16 minutos para Matthias Walkner.

Este ano, a estratégia da equipa japonesa foi perfeita e a prova disso é que a Honda ocupou 3 dos 8 primeiros lugares, algo que não acontecia desde… 1989!

Em 2020 a história do Dakar foi reescrita… que venha a edição de 2021!

(Fotos: HRC)