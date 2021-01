Dakar, Prólogo: Vitória de Brabec, Bühler e Rodrigues no Top 10

Começou hoje o Dakar 2021! Um prólogo com uma extensão de 11 km serviu para Ricky Brabec começar a prova exatamente como terminou no ano passado: na 1.ª posição.