No âmbito da promoção dos pilotos da equipa para o próximo Dakar, a Hero Motosports está a publicar nas redes sociais uma série de “bandas desenhadas”. Depois do “episódio“ com Joaquim Rodrigues, agora foi a vez de Paulo Gonçalves!

A história relata a preparação do “Speedy” para o Dakar 2020, nomeadamente os treinos intensivos em Marrocos.

Esperamos agora que a Hero Motosports faça ainda uma “banda desenhada” do mais recente membro da equipa, o luso-germânico Sebastian Bühler.

“O Paulo sempre foi muito meticuloso com a sua preparação. Não alcanças os teus objetivos sem atenção aos detalhes”

“Ele é conhecido como uma lenda do Dakar. Mas as desconhecidas areias sauditas não podem ser encaradas de ânimo leve”

“Ele aprendeu tudo o que podia com pessoas que conhecem bem o terreno lá” … “O terreno Saudita é bastante parecido com o de Marrocos”

A equipa decidiu fazer um plano de treinos intensivo em Marrocos. Chegou-se à conclusão que era a melhor solução para simular o terreno Saudita” … “Vou dar tudo por tudo durante os treinos em Marrocos”

“Ele treinou em Marrocos, participou no Rally de Marrocos. Foi ao seu limite nas dunas marroquinas” … “Preparado para conquistar as areias sauditas.”

“E com toda esta experiência, ele está preparado para fazer uma ‘tempestade de areia’ no Dakar 2020”

(Fotos: Hero Motosports)